Кремль раскрыл подробности телефонных переговоров Путина и Эрдогана

Кремль раскрыл подробности телефонных переговоров российского президента Владимира Путина и его коллеги из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Глава РФ указал на разрушающую роль западного мира, который целенаправленно стремится разжечь конфликт на украинской территории с помощью материальной и военной помощи. Он также сообщил о готовности к диалогу с киевским режимом, передает Кремль.
Прежде отмечалось, что в ходе телефонных переговоров Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и двустороннее партнерство.