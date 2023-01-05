Два человека погибли при пожаре в производственном здании на Пулковском шоссе в Петербурге

Смертельный пожар произошел в производственном здании на Пулковском шоссе в Петербурге. В результате возгорания погибли два человека, сообщает городское управление МЧС РФ.
Сигнал о ЧП в Пушкинском районе поступил на пульт дежурного в 9:15 по московскому времени. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в производственном здании (предположительно, котельной) загорелась обстановка на площади 420 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб локализовали открытый огонь в 11:06.
По предварительной информации, пожар вспыхнул на территории завода «Беларусь-МТЗ». Сначала сообщалось об одном погибшем, затем было найдено тело второй жертвы. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.