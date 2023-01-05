Госдума ожидает увеличения внутреннего турпотока зимой до 18 миллионов человек

Член комитета Госдумы отмечает, что прогнозируемый показатель в 18 миллионов туристов превышает показатели прошлого сезона на 8%. По ее словам, этой зимой в России появляются новые туристические направления, особой популярностью пользуются глэмпинги, кемпы, фестивали и гастротуры. При этом главным трендом зимы 2023 года станет экотуризм, передает РИА Новости.