Госдума ожидает увеличения внутреннего турпотока зимой до 18 миллионов человек

Внутренний туристический поток в России текущей зимой может увеличиться до 18 миллионов человек. Об этом заявила член комитета Государственной думы по туризму Алла Салаева. Она рассказала о планах по развитию туристической сферы.
Член комитета Госдумы отмечает, что прогнозируемый показатель в 18 миллионов туристов превышает показатели прошлого сезона на 8%. По ее словам, этой зимой в России появляются новые туристические направления, особой популярностью пользуются глэмпинги, кемпы, фестивали и гастротуры. При этом главным трендом зимы 2023 года станет экотуризм, передает РИА Новости.
Некоторые туристы также совмещают разные виды активности в период новогодних праздников. Как утверждает Салаева, путешественники совмещают поездки на горнолыжные курорты с отдыхом в санаториях. Благодаря увеличению туристического потока, экономика субъектов, в которых расположены подобные объекты, развивается.