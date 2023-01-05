Жители Чечни простились с последним председателем Верховного Совета РСФСР Хасбулатовым

Церемония прощания с последним председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым проходит в Чечне. Его тело вынесли из дома в поселке Калинина в Грозном с соблюдением всех религиозных обрядов.
Подчеркивается, что Хасбулатова похоронят в его родовом селе Толстой-юрт. На церемонию прощания с политиком пришли члены его семьи и близкие друзья, а также люди, которые не были знакомы с ним лично. Как сообщает РИА Новости, большое количество посетителей связано с тем, что семья Хасбулатова пользуется большим авторитетом в республике.
Руслан Хасбулатов — политик, занимавший должность председателя Верховного совета РСФСР. На сессии 12 декабря 1991 года он выступил в поддержку ратификации Беловежских соглашений о прекращении существования Советского Союза. Хасбулатов скончался 3 января в Московской области на 81 году жизни.