Жители Чечни простились с последним председателем Верховного Совета РСФСР Хасбулатовым

Подчеркивается, что Хасбулатова похоронят в его родовом селе Толстой-юрт. На церемонию прощания с политиком пришли члены его семьи и близкие друзья, а также люди, которые не были знакомы с ним лично. Как сообщает РИА Новости, большое количество посетителей связано с тем, что семья Хасбулатова пользуется большим авторитетом в республике.