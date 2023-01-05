В Верховную раду Украины внесен законопроект о борьбе с Пушкиным

Одобренный правительством Украины законопроект по «борьбе с сотнями названий улиц Пушкина» внесен в Верховную раду. Об этом заявил министр культуры страны Александр Ткаченко.
Главной целью законопроекта, который сейчас рассматривает Верховная рада, украинский министр назвал «преодоление последствий русификации». Предполагается, что он не только узаконит борьбу с Пушкиным, но и в целом «уменьшит влияние российских нарративов».
«Законопроект позволит продолжить законным способом процесс борьбы с сотнями названий улиц Пушкина, который уже происходил в прошлом году», — сказал Ткаченко.
Глава Минкультуры Украины уточнил, что документ нормирует порядок устранения топонимов и российских памятников в стране.