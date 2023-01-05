Уход за ранеными российскими солдатами в госпиталях Луганска обеспечивают местные бабушки, вместо волонтеров. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.
Социолог напомнил, что во времена Первой мировой войны сестрами милосердия были дочери дворян, которые не брезговали выносить утки из-под раненых. Современные волонтеры хотят лишь махать флажками в чистых футболках во время открытия Олимпийских игр или различных форумов, возмутился Шугалей.
«Волонтеры собираются в тусовки, являющиеся, скорее, аналогом комсомольских сборищ последнего советского периода», — резюмировал президент ФЗНЦ в своем Telegram.
Он подчеркнул, что российское общество оказалось не готовым к волонтерскому движению по оказанию помощи раненным военным. Огромные траты на развитие данной сферы прошли впустую, заключил Шугалей.