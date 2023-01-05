Глава ФЗНЦ Шугалей признал полную неготовность российских волонтеров к уходу за ранеными

Социолог напомнил, что во времена Первой мировой войны сестрами милосердия были дочери дворян, которые не брезговали выносить утки из-под раненых. Современные волонтеры хотят лишь махать флажками в чистых футболках во время открытия Олимпийских игр или различных форумов, возмутился Шугалей.