Иран пригрозил Франции из-за карикатур Charlie Hebdo на исламского лидера

Власти Ирана вызвали посла Франции из-за карикатур на верховного лидера Аятоллу Али Хаменеи в скандальном французском журнале Charlie Hebdo, сообщает The Guardian.
Издание, чья парижская редакция в 2015 году подверглась нападению вооруженных исламских боевиков после публикации карикатуры на пророка Мохаммеда, теперь опубликовало десятки карикатур, высмеивающих религиозного и политического главу Исламской республики. Под лозунгом «Мулла, уходи!» журнал решил поддержать протесты, начавшиеся в Иране в сентябре 2022 года.
В иранском МИД заявили, что Франция «не имеет права оскорблять святыни других мусульманских стран и народов под предлогом свободы выражения мнений». Иран ждет объяснений французского правительства и «компенсационных действий», то есть публичного осуждения официальным Парижем неприемлемого поведения французского издания.
Министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахиан отметил, что поступок журнала «не останется без эффективного и решительного ответа». Однако ответственность за действия редакции возлагается на власти Франции.
«Мы не позволим французскому правительству выйти за его пределы. Они определенно выбрали неправильный путь», – заявил глава МИД Ирана.
Читатели Charlie Hebdo считают журнал поборником свободы слова, а критики называют излишне провокационным изданием, вызывающим споры и в самой Франции. При нападении террористов в 2015 году было убито 12 сотрудников редакции.
Теперь Charlie Hebdo не просто опубликовали единичную карикатуру на иранского религиозного лидера, но и объявили конкурс карикатур, чтобы «продемонстрировать поддержку иранским мужчинам и женщинам, которые рискуют своей жизнью, защищая свою свободу от теократии, угнетающей их с 1979 года» – так объяснил мотивы редакции главный редактор Лоран Суриссо.
Десятки опубликованных карикатур изображали Хаменеи в вульгарных и неприличных сценах: Суриссо же хвалит их авторов за то, что «бросили вызов авторитету» главы Ирана, а также сетует на «религиозную нетерпимость» Исламской республики.
Негативной реакции от Парижа на провокационные публикации Иран едва ли дождется. Французский депутат Европарламента и экс-министр, поддерживающий президента Эммануэля Макрона, назвала вызов французского посла в МИД Ирана «попыткой вмешательства и угрозой» для Charlie Hebdo.
«Пусть будет совершенно ясно, что репрессивному и теократическому режиму в Тегеране нечему научить Францию», – заявила евродепутат Натали Луазо.
Ранее Charlie Hebdo поглумился над украинскими беженцами, вынужденными уехать в ЕС. Подробнее – в нашей статье.