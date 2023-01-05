Иран пригрозил Франции из-за карикатур Charlie Hebdo на исламского лидера

Теперь Charlie Hebdo не просто опубликовали единичную карикатуру на иранского религиозного лидера, но и объявили конкурс карикатур, чтобы «продемонстрировать поддержку иранским мужчинам и женщинам, которые рискуют своей жизнью, защищая свою свободу от теократии, угнетающей их с 1979 года» – так объяснил мотивы редакции главный редактор Лоран Суриссо.