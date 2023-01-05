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Представитель Госдепа США констатировал неравное количество российских и американских дипломатов

Политика
Представитель Госдепа США констатировал неравное количество российских и американских дипломатов

Российская дипломатическая миссия насчитывает большее количество дипломатов в США, чем американская в Москве. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Он потребовал соблюдения принципа взаимности. Также Прайс выразил надежду, что работа дипломатов принесет свои плоды и повлияет на межгосударственные отношения двух стран.

«Мы рассчитываем на то же количество в Москве, что у русских в США», — ответил Прайс на брифинге на вопрос РИА Новости.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов напомнил, что 1 января 30 сотрудников российского диппредставительства покинут страну по предписанию США. Российская сторона пообещала дать зеркальный ответ.

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