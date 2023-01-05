Народная милиция ДНР сообщила о ликвидации более 50 украинских националистов за сутки

Подразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли свыше 50 солдат в боях с силами Народной милиции ДНР, сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно обнародованным данным, в ходе боестолкновений также были уничтожены шесть единиц украинской военной техники, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».
«Потери в живой силе противника составили более 50 человек», — сказано в отчете.
Ранее подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский сообщал, что под видом наемников на Украину перебрасывают иностранный спецназ.