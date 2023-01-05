Небольшой снегопад вновь застал врасплох коммунальные службы Петербурга

Горожане неоднократно обращали внимание губернатора Александра Беглова на ситуацию с уборкой снега. По их словам, зимой 2021 года в Петербурге наблюдалась аналогичная ситуация, однако никаких выводов коммунальные службы так и не сделали. Петербуржцы жалуются на свисающие с крыш сосульки, гололедицу на тротуарах и многокилометровые пробки, которые образовываются во время снегопадов.