Небольшой снегопад вновь застал врасплох коммунальные службы Петербурга

Коммунальные службы Санкт-Петербурга вновь не сумели организовать работы по очистке улиц от снега. Ситуацию на дорогах усугубляет и гололед, образовавшийся из-за перепадов температур.
Синоптик Александр Колесов отметил, что минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. Столбики термометров опустились до отметки в −12,7 градуса. Несмотря на все предварительные прогнозы синоптиков, коммунальные службы не вывели на улицы достаточное количество снегоуборочных машин, из-за чего к утру улицы Северной столицы оказались погребены под снегом.
Горожане неоднократно обращали внимание губернатора Александра Беглова на ситуацию с уборкой снега. По их словам, зимой 2021 года в Петербурге наблюдалась аналогичная ситуация, однако никаких выводов коммунальные службы так и не сделали. Петербуржцы жалуются на свисающие с крыш сосульки, гололедицу на тротуарах и многокилометровые пробки, которые образовываются во время снегопадов.