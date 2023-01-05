Патриарх Кирилл предложил установить рождественское перемирие в зоне СВО

Сторонам конфликта на Украине необходимо установить рождественское перемирие, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Заявления патриарха Кирилла опубликовано на сайте Русской православной церкви. Он призвал стороны прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Глава РПЦ объяснил необходимость перемирия тем, что у людей должна быть возможность посетить службы на Рождество.
Напомним, 24 февраля патриарх Кирилл призывал стороны конфликта на Украине приложить усилия, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.