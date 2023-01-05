Российский президент Владимир Путин подписанием одного указа поставила западный мир на место. Об этом с уверенностью заявили обозреватели Baijiahao.
Согласно материалу издания «ПолитРоссия», указ главы РФ №961 подразумевает собой запрет на поставки черного золота государствам, которые используют лимит цен на российскую нефть. Авторы заключили, что намерения западных стран подавить Москву в очередной раз потерпели крах.
«Эта контратака показала, что Россия не отступает и не боится», – сказано в материале Baijiahao.
Авторы статьи резюмировали, что, благодаря грамотной риторике российского президента, Москве удается продолжать развивать экономику в обход ограничительным мерам Запада.