Согласно материалу издания «ПолитРоссия», указ главы РФ №961 подразумевает собой запрет на поставки черного золота государствам, которые используют лимит цен на российскую нефть. Авторы заключили, что намерения западных стран подавить Москву в очередной раз потерпели крах.