Экс-полковник ВС Британии Хэмиш: НАТО может вступить в противостояние с Россией уже в 2023 году

Страны НАТО вмешаются в конфликт на Украине в 2023 году. Такое мнение высказал экс-полковник ВС Британии и командующий НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон.
По его словам, украинский конфликт должен подойти к концу как можно скорее, а для этого необходимо предоставить Киеву все необходимое вооружение.
«Я встревожен теми, кто, похоже, думает, что вероятность того, что НАТО вмешается в ситуацию на Украине в 2023 году, почти равна нулю», — сказал он.
Полковник добавил, что Североатлантический альянс должен донести до России, где находятся красные линии блока.