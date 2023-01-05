МИД Франции назвал сроки поставок на Украину бронеавтомобилей AMX-10RC

Париж может передать Киеву бронеавтомобили AMX-10RC в течение нескольких недель или месяцев. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.
Таким образом она ответила на вопрос журналиста телеканала LCI касательно сроков поставки оружия этого вида.
«Это может произойти в течение нескольких недель или месяцев», — сообщила министр.
Колонна добавила, что Франция намерена усилить помощь Украине в вопросах поставки систем противовоздушной обороны.
Напомним, ранее стало известно, что норвежское правительство отправило украинской армии десять тысяч артиллерийских боеприпасов калибром 155 миллиметров.