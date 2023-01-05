В Петербурге скончался 83-летний сотрудник БДТ после падения на гололеде

Велимеев упал на скользком тротуаре днем 20 декабря. Сотрудник БДТ травмировался в переулке Джамбула. Жители Петербурга ни раз обращались к губернатору города Александру Беглову с просьбой разобраться с тяжелой ситуацией на улицах зимой, однако ответа из администрации не последовало. Как и действий по уборке снега и льда.