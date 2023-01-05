В Петербурге скончался 83-летний сотрудник БДТ после падения на гололеде

Старейший сотрудник петербургского театра БДТ, заслуженный работник культуры России Адиль Велимеев умер на 84-м году жизни. Причиной смерти специалиста стали травмы, полученные в результате падения на одном из городских тротуаров.
Велимеева госпитализировали сотрудники Мариинской больницы вечером 20 декабря. У деятеля культуры выявили закрытую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости. Врачи боролись за жизни Велимеева на протяжении двух недель, однако спасти мужчину не удалось, сообщает пресс-служба театра.
Велимеев упал на скользком тротуаре днем 20 декабря. Сотрудник БДТ травмировался в переулке Джамбула. Жители Петербурга ни раз обращались к губернатору города Александру Беглову с просьбой разобраться с тяжелой ситуацией на улицах зимой, однако ответа из администрации не последовало. Как и действий по уборке снега и льда.