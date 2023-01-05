«Коммерсант» указал на зависимость западного мира от Эрдогана

Западный мир попал в прямую зависимость от турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Согласно материалу, по итогам 2022 года лидера Турции можно считать самым удачливым политическим деятелем на международной арене. С начала специальной военной операции он является посредником между Москвой и Киевом и получает от этого множество выгод для своего государства.
«Президента Турции можно назвать самым успешным мировым политиком 2022 года», — сообщается в статье.
Прежде сообщалось, что Эрдоган намерен провести деловую беседу со своим российским коллегой Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.