Американский офицер восхитился возможностями нового российского беспилотника «Охотник»

Новый ударный беспилотник С-70Б («Охотник») значительно усилит мощь российской армии. Такого мнения придерживается офицер ВС США в отставке Брент Иствуд.
В своей статье для издания 19FortyFive он удивился «самой захватывающей» способностью этого дрона. Речь идет о режиме «Ведущего», который подразумевает использование БПЛА в составе совместной боевой единицы с истребителем пятого поколения Су-57.
«Эта концепция "ведомого" будет включать до четырех "охотников", которые будут лететь впереди истребителя для предупреждения, наведения и нанесения ударов по земле», — пишет Иствуд.
Эксперт уверен, что этот беспилотник сделает Су-57 еще более смертоносным, а в его задачи будут входить радиоэлектронная борьба, сбор разведданных и поражение наземных целей противника.