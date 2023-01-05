«Демократия – вранье». США лидируют по экспорту газа после конфликта на Украине

США сравнялись с Катаром по мировому экспорту сжиженного природного газа (СПГ) и готовятся стать крупнейшим экспортером, отмечает Bloomberg. Политологи уверены: Штаты давно готовили конфликт на Украине ради своей выгоды.
В прошедшем году оба государства продали 81,2 миллиона тонн СПГ: Катар, в отличие от США, лишь немного увеличил объемы экспорта. Штаты начали торговать сжиженным газом только в 2016 году, но за шесть лет фактически вышли в лидеры в этой области.
Так, за 2022 год США стали ключевым поставщиком газа в страны Евросоюза после введения эмбарго на импорт трубопроводного газа из России и подрыва газопровода «Северный поток – 2».
Вашингтон, с 2014 года подогревавший гражданский и международный конфликт на Украине, а также вооружавший страну для давно запланированного американской стороной вооруженного конфликта, разрушил рынок трубопроводного газа в ЕС и заставил европейских союзников перейти на СПГ, отмечает политолог Марат Баширов.
При этом стоимость американского газа для стран Евросоюза куда выше, чем российского газа до эмбарго. Но даже при таких ценах Штаты за 2022 год рекордно нарастили объемы экспорта: варианта отказаться от покупки у ЕС нет.
«Все что делают США – это про деньги. Демократия, права человека, уважение к суверенитету других стран, особенно своих союзников, – все это вранье», – отметил Баширов в Telegram.
Ранее сообщалось, что Россия оказалась на третьем месте по поставкам СПГ в Европу, экспортировав 16 тонн топлива за год – первое место заняли США с 53 миллионами тонн газа для Евросоюза. Подробнее – в нашей статье.