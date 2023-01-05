«Демократия – вранье». США лидируют по экспорту газа после конфликта на Украине

В прошедшем году оба государства продали 81,2 миллиона тонн СПГ: Катар, в отличие от США, лишь немного увеличил объемы экспорта. Штаты начали торговать сжиженным газом только в 2016 году, но за шесть лет фактически вышли в лидеры в этой области.