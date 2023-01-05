Виктория Абрамченко подарила семилетнему мальчику из Иркутской области телефон на Новый год

Вице-премьер России Виктория Абрамченко приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний». Она исполнила мечту семилетнего мальчика Никиты, проживающего в Иркутской области.
Ребенок из многодетной семьи пожелал получить на Новый год свой первый мобильный телефон. По словам Абрамченко, она выбрала особый телефон, который помогает адаптироваться и развивать речевые функции. Такой выбор связан с тем, что мальчик пока не очень активно разговаривает, в отличие от его брата-близнеца Андрея. Отмечается, Андрей также получил в подарок мобильный телефон.
«С Андреем, я думаю, в паре они будут быстро осваивать эти новые навыки, будут использовать мобильные телефоны для того, чтобы постигать современный мир», — приводит слова Абрамченко РИА Новости.
Вице-премьер пожелала детям крепкого здоровья. Она подчеркнула, что взаимовыручка поможет сделать мир лучше и призвала не останавливаться на пути добрых дел.