Виктория Абрамченко подарила семилетнему мальчику из Иркутской области телефон на Новый год

Ребенок из многодетной семьи пожелал получить на Новый год свой первый мобильный телефон. По словам Абрамченко, она выбрала особый телефон, который помогает адаптироваться и развивать речевые функции. Такой выбор связан с тем, что мальчик пока не очень активно разговаривает, в отличие от его брата-близнеца Андрея. Отмечается, Андрей также получил в подарок мобильный телефон.