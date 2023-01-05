Российские теннисисты смогут сыграть в Открытом чемпионате Австралии — 2023

Российские и белорусские теннисисты получат возможность участвовать в Открытом чемпионате Австралии — 2023. Эту информацию подтверждает официальный сайт организаторов соревнований.
Всего на турнире в Мельбурне должны принять участие 16 российских теннисистов. Открытый чемпионат Австралии начнется 16 января и продлится две недели. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль.
Ранее ATP предупредила о денежных взысканиях для тех организаторов, которые решат не допускать российских и белорусских теннисистов до участия в своих турнирах. В прошлом году Уимблдон был оштрафован на 1 млн долларов за отстранение спортсменов из РФ и Белоруссиии.