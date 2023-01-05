Финские пограничники в 2022 году не пропустили через границу с Россией более 3 тысяч человек

Сотрудники пограничной службы Финляндии в 2022 году не пустили в страну через границу с Россией 3375 человек.
Данный показатель в 7,5 раз больше, чем в 2021 году, когда таможенники развернули на границе всего 440 туристов. Об этом рассказала представитель службы Мира Алопаеус.
По ее словам, основной причиной отказов во въезде была «угроза общественному здоровью и обеспечение общественного порядка». Также в прошлом году пограничники выписали 958 штрафов.
Всего через самые крупные пограничные пункты на финско-российской границе в 2022 году осуществлено 1,5 миллиона пересечений. Это на 117% превышает показатель 2021 года, пишет РИА Новости.