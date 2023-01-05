Автор The Hill назвал три главные угрозы для США в 2023 году

По мнению эксперта, главным риском для Вашингтона по-прежнему остается Москва и Пекин. Вероятно, что конфликт может возникнуть с обеими державами сразу, считает Старс. На втором месте остается угроза использования ядерного оружия пятью регионами со сложной обстановкой.