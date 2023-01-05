Автор The Hill назвал три главные угрозы для США в 2023 году

Соединенные Штаты могут столкнуться с тремя ситуациями, которые станут главной угрозой 2023 года. Таким мнением поделился директор Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пол Старс в материале для The Hill.
По мнению эксперта, главным риском для Вашингтона по-прежнему остается Москва и Пекин. Вероятно, что конфликт может возникнуть с обеими державами сразу, считает Старс. На втором месте остается угроза использования ядерного оружия пятью регионами со сложной обстановкой.
«Возобновление конфликта на Корейском полуострове, столкновение между Израилем и Ираном, война между Индией и Пакистаном, американо-китайская конфронтация в Южно-Китайском море и пограничные стычки с участием Китая и Индии», — пишет аналитик.
Замыкает тройку распространение ядерного оружие и катастрофические изменения климата. Последствия воздействия человечества на окружающую среду уже заметны в Сахеле, Сомали и Центральной Америке, заключил автор.