Слова принца Уильяма о Меган Маркл стали причиной нападения на принца Гарри

По словам принца Гарри, Уильям схватил его за воротник, сорвал ожерелье и повалил на пол. Во время падения герцог Сассекский разбил собачью миску и осколки вонзились в его спину. Через время он поднялся и выгнал брата, пишет The Guardian о ссылкой на мемуары принца Гарри под названием «Запасной».