Слова принца Уильяма о Меган Маркл стали причиной нападения на принца Гарри

Принц Гарри Сассекский рассказал о нападении на него старшего брата принца Уильяма Уэльского в 2019 году во время ссоры, причиной которой стала Меган Маркл.
Против свадьбы принца Гарри и Маркл были против многие члены королевской семьи Великобритании. В одном из интервью принц Уильям даже назвал девушку «грубой» и «раздражительной». Младший сын короля Карла III решил обсудить «катастрофу» в отношении родственников, однако перепалка между братьями переросла в драку.
По словам принца Гарри, Уильям схватил его за воротник, сорвал ожерелье и повалил на пол. Во время падения герцог Сассекский разбил собачью миску и осколки вонзились в его спину. Через время он поднялся и выгнал брата, пишет The Guardian о ссылкой на мемуары принца Гарри под названием «Запасной».
Напомним, в 2020 году герцог и герцогиня Сассекские переехали в США, где дали скандальное интервью журналистке Опре Уинфри, обличив перед всем миром королевскую семью Великобритании, что послужило началом публичного конфликта Букингемского дворца со скандальными родственниками.