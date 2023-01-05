Власти Украины планируют совершить «революцию» в области энергетики

По мнению Савчука, Украина столкнется с трудностями при реализации своего плана. Это обусловлено тем, что опыт строительства подобных электростанций имеют лишь несколько стран, в числе которых Россия, Китай и Турция. Однако киевский режим не сможет обратиться за помощью к России, а власти Китая откажутся помогать из-за резкого ухудшения отношений на фоне скандала с предприятием «Мотор Сич». Турция же не имеет требуемого Украиной опыта строительства станций речного базирования.