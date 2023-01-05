Власти Украины планируют совершить «революцию» в области энергетики

Правительство Украины намерено создать децентрализованную энергетическую систему путем строительства энергостанций малой мощности. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Обозреватель РИА Новости Сергей Савчук оценил перспективы данного варианта развития энергосистемы. По его мнению, идея энергетического дауншифтинга на Украине витает уже давно и активно раздувается в рамках текущей либеральной повестки. Предполагается, что страна откажется от строительства угольных ТЭС, АЭС и ГЭС, которые генерируют значительную часть мощностей. Альтернативой им станут малые электростанции, чья мощность составляет до 25 мегаватт.
По мнению Савчука, Украина столкнется с трудностями при реализации своего плана. Это обусловлено тем, что опыт строительства подобных электростанций имеют лишь несколько стран, в числе которых Россия, Китай и Турция. Однако киевский режим не сможет обратиться за помощью к России, а власти Китая откажутся помогать из-за резкого ухудшения отношений на фоне скандала с предприятием «Мотор Сич». Турция же не имеет требуемого Украиной опыта строительства станций речного базирования.
Представители компании «Укрэнерго» ранее заявили, что на восстановление поврежденных объектов энергоинфраструктуры могут уйти годы. Как сообщает телеканал «360», повреждения оцениваются как «беспрецедентные».