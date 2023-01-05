ГП Казахстана: подготовка январских беспорядков велась на протяжении года

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов раскрыл подробности беспорядков, произошедших в азиатской республике в январе 2022 года. По словам чиновника, подготовка исполнителей для совершения попытки государственного переворота велась в течение всего 2021 года.
Соответствующее заявление Асылов сделал на заседании мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана. Генеральный прокурор отметил, что, в условиях управляемого хаоса, операцию по смещению высшего руководства страны была тщательно спланирована.
Исполнители неслучившегося госпереворота объединялись в организованные преступные группы, которые набирали людей, вооружали их. Также ОПГ закупали средства связи и транспорт, добавил руководитель ГП.