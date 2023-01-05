Сергей Лазарев обвинил Леру Кудрявцеву в краже лучших лет жизни

После таких слов артист решил не оставаться в стороне и обвинил ее в краже подписи. Затем со стороны Кудрявцевой полетело обвинение Лазарева в краже молодости, а певец подчеркнул, что отдал соведущей лучшие года. Лазарев добавил, что Лера Кудрявцева затем нашла другого помоложе.