Сергей Лазарев обвинил Леру Кудрявцеву в краже лучших лет жизни

Российский певец Сергей Лазарев вступил в полемику со своей коллегой телеведущей Лерой Кудрявцевой и обвинил ее в краже лучших лет жизни. Свои отношения они решили обсудить на глазах у поклонников.
Публикация Кудрявцевой в соцсети стала яблоком раздора. Телеведущая показала, как они вместе с Лазаревым вели различные проекта на протяжении долгих лет. Девушка подчеркнула, что все это время терпела его.
После таких слов артист решил не оставаться в стороне и обвинил ее в краже подписи. Затем со стороны Кудрявцевой полетело обвинение Лазарева в краже молодости, а певец подчеркнул, что отдал соведущей лучшие года. Лазарев добавил, что Лера Кудрявцева затем нашла другого помоложе.
Стоит отметить, что все эти заявления были сделаны не всерьез. Так артисты иронизировали друг над другом, используя специальные смайлики. Напомним, что ранее их связывали не только рабочие отношения.