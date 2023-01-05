Французский экспат назвал ничтожно малым влияние западных санкций на жизнь россиян

Французский экспат по имени Александр, который уже на протяжении 20 лет живет и работает в России, оценил влияние западных санкций на страну.
По его словам, антироссийские санкции оказали ничтожно малое влияние. Большая часть граждан не испытывает никакого дефицита и не ощущает давления Евросоюза. Об этом экспат рассказал в беседе с телерадиокомпанией RTL.
«Что касается продуктов питания, 85% населения России потребляет местные продукты, поэтому ни в чем не испытывает недостатка», — добавил француз.
Азиатские компании, оставшиеся в России, заняли свою долю рынка. Кроме того, в страну возвращается бизнес из Турции и ОАЭ, а места европейских компаний занимают российские, резюмировал мужчина.
Московские компании, тем временем, нашли новых партнеров на рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Несмотря на санкции, предприниматели смогли сохранить количество рынков сбыта, передает телеканал «360».