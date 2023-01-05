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Французский экспат назвал ничтожно малым влияние западных санкций на жизнь россиян

Общество
Французский экспат назвал ничтожно малым влияние западных санкций на жизнь россиян

Французский экспат по имени Александр, который уже на протяжении 20 лет живет и работает в России, оценил влияние западных санкций на страну.

По его словам, антироссийские санкции оказали ничтожно малое влияние. Большая часть граждан не испытывает никакого дефицита и не ощущает давления Евросоюза. Об этом экспат рассказал в беседе с телерадиокомпанией RTL.

«Что касается продуктов питания, 85% населения России потребляет местные продукты, поэтому ни в чем не испытывает недостатка», — добавил француз.

Азиатские компании, оставшиеся в России, заняли свою долю рынка. Кроме того, в страну возвращается бизнес из Турции и ОАЭ, а места европейских компаний занимают российские, резюмировал мужчина.

Московские компании, тем временем, нашли новых партнеров на рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Несмотря на санкции, предприниматели смогли сохранить количество рынков сбыта, передает телеканал «360».

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