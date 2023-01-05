Секретарь СНБО Украины пригрозил Германии войной из-за позиции Берлина по танкам

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выдвинул Берлину ультиматум из-за его позиции касательно поставок Киеву немецких танков.
Чиновник пригрозил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу войной, если тот не прекратит учитывать мнение граждан по вопросу военной поддержки Украины.
«Если Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования о том, нужно нам давать танки или не нужно», — сказал Данилов.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что в 2023 году Киев все же получит тяжелую бронетехнику западного образца.