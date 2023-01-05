Fox News: Байден всего одной фразой сумел сбить американцев с толку

Главе Белого дома Джо Байдену хватило всего одной фразы, чтобы полностью сбить с толку жителей его же страны. О том, как это произошло, рассказали ведущие Fox News.
Недавно американский лидер совершил поездку в Кентукки, где вновь выступил с довольно странной речью. Политик выразил уверенность в том, что все лучшее еще впереди. При этом, чтобы совсем ошеломить публику, он решил рассказать историю, услышанную от соседа.
«Остальные страны — мир — это не "заплатка на наших джинсах". Если мы делаем то, что хотим и должны делать», — сказал он.
Вот только смысл сказанного, вероятно, был понятен только президенту США.
«В сегодняшнем выпуске "Что, черт возьми, сказал Джо Байден?"» – отметил автор RedState Базз Паттерсон.
«Имеет смысл, если ваш мозг превратился в кашу», — написала пресс-секретарь сенатора Джоша Хоули Эбигейл Мароун.
Стоит отметить, что глава Белого дома периодически попадает в неловкие ситуации. То он не может найти выход со сцены, то забывает слова.