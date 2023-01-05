Fox News: Байден всего одной фразой сумел сбить американцев с толку

Недавно американский лидер совершил поездку в Кентукки, где вновь выступил с довольно странной речью. Политик выразил уверенность в том, что все лучшее еще впереди. При этом, чтобы совсем ошеломить публику, он решил рассказать историю, услышанную от соседа.