Бум родильного туризма среди гражданок России зафиксировали в Аргентине

Как пишет The Guardian, в минувшем году в Аргентину переехали до 2500 граждан России. Многие из них — россиянки, планирующие там родить. По прогнозам заведующего консульским отделом посольства России в Аргентинке Георгия Полина, в 2023 году это число может вырасти до 10 000.