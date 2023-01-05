Бум родильного туризма среди гражданок России зафиксировали в Аргентине

Аргентина столкнулась с бумом родильного туризма среди гражданок России. Они отправляются в страну, чтобы новорожденные могли получить гражданство.
Как пишет The Guardian, в минувшем году в Аргентину переехали до 2500 граждан России. Многие из них — россиянки, планирующие там родить. По прогнозам заведующего консульским отделом посольства России в Аргентинке Георгия Полина, в 2023 году это число может вырасти до 10 000.
Россиянам разрешается находиться в Аргентине без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Отмечается, что Буэнос-Айрес пользуется спросом среди граждан РФ, поскольку им не нужна виза для въезда, а продлить пребывание и подать заявление на получение вида на жительство не составляет труда.