Франция и Германия ответственны за вооруженное противостояние, которое происходит на украинской территории. Об этом с уверенностью заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил о признании бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда по поводу Минских соглашений. Напомним, политики заявили, что документ был подписан лишь с целью дать киевскому режиму дополнительное время.
Володин добавил, что за происходящее в настоящий момент на украинской земле будут платить страны Европы.