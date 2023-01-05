«С честью защищали Родину»: Пригожин проводил домой первую группу экс-заключенных

Недавно подошли к концу первые контракты бывших заключенных с ЧВК «Вагнер». Петербургский предприниматель Евгений Пригожин проводил группу военнослужащих домой.
Мужчины, несмотря на свою прошлую жизнь, храбро сражались за Родину. Каждый из них ранее был удостоен медали «За отвагу». Тем, кто был ранен на поле боя, вручили дополнительные награды.
Прощание с бойцами бизнесмен сопроводил речью, в которой призвал их к порядку на «гражданке». В ней он напомнил о вреде пагубных привычек, в том числе и мании острых ощущений.
«Никто из вас ни разу не дал заднюю, защищали родину, все были готовы погибнуть за эти 180 дней, и не было ни дня, который был бы легче чем все остальные. Теперь надо держать себя в руках», – передает ФАН слова Пригожина.
Далее предприниматель выразил военным благодарность за службу. Он также отметил, что в ЧВК «Вагнер» они всегда будут желанными гостями.