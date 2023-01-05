Генсек ШОС Мин призвал укреплять сотрудничество на фоне конфронтации в АТР

Генсек ШОС отметил, что «есть те, кто занимается блоковой конфронтацией» и рвет связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Укрепление сотрудничества АСЕАН и ШОС на этом фоне является «еще более своевременным и необходимым», заключил Чжан Мин.