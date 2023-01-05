Генсек ШОС Мин призвал укреплять сотрудничество на фоне конфронтации в АТР

ШОС и АСЕАН имеют общие интересы и схожие ценности. На фоне развязывания конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе следует укреплять сотрудничество этих организаций, сообщил РИА Новости генсек ШОС Чжан Мин.
ШОС и АСЕАН соседствуют, имеют «одинаковые или схожие» ценности и культурные традиции, заявил Мин. Обе организации имеют общие интересы и возможности для сотрудничества в сферах борьбы с новыми угрозами, безопасности, реагирования на изменение климата, инвестиций, торговли, использования природных ресурсов, науки и техники, подчеркнул Чжан Мин.
Генсек ШОС отметил, что «есть те, кто занимается блоковой конфронтацией» и рвет связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Укрепление сотрудничества АСЕАН и ШОС на этом фоне является «еще более своевременным и необходимым», заключил Чжан Мин.