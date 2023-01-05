Читатели Bloomberg сочли США мировым поджигателем войны

Читателей Bloomberg взволновала колонка профессора Нила Фергюсона о том, что США подталкивают мир к Третьей мировой войне. Мнением пользователи делились в комментариях к публикации.
Фергюсон написал, что США стремятся переиграть Россию, Китай и Иран. Вместо этого Вашингтону следовало бы прислушаться к экс-госсекретарю Генри Киссинджеру и умерить пыл в отношении украинского конфликта.
Читатели Bloomberg сделали гораздо более смелые выводы. Пользователь ApqlA считает, что Украину «делают необитаемой», тогда как западная Европа движется к сокращению производств и замерзанию. В то же время «США процветают из-за украинского конфликта», написал комментатор.
«Действия России на Украине разоблачили мирового поджигателя войны — США. И это знаменует собой конец предполагаемой гегемонии США», – заявил Jonh Muir II.
Пользователь Wpp105 заверил, что Россия никогда не начнет новую мировую войну. Комментатор User Name предупредил, что и в США «все будет только хуже» благодаря выбранному «по гендерному принципу» окружению президента Джо Байдена.