Тайвань расширил ограничения на поставки высокотехнологичных товаров в РФ и Белоруссию

Тайвань расширил экспортные ограничения на поставки высокотехнологичных товаров в РФ и Белоруссию. Такую информацию озвучило экономическое ведомство островного государства.
Меры приняты в целях предотвращения экспорта тайваньских высокотехнологичных товаров, которые могут использоваться в военных целях. В обновленный список внесены 52 наименования, включая связанные с ядерной энергетикой вещества, химикаты и продукцию машиностроения.
Тайвань присоединился к международным санкциям в отношении России из-за ситуации на Украине в конце февраля прошлого года. Власти острова пообещали поддерживать координацию с США и иными странами с целью принятия соответствующих мер.