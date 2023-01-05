Десять человек погибли при крушении речного судна в Нигерии

Крушение судна в реке Нигер в штате Кебби на севере Нигерии привело к гибели десяти человек. Об этом сообщат AFP.
Местный чиновник сообщил, что судно буквально разломилось надвое, когда пересело реку. Водолазам удалось достать тела 10 пассажиров, еще десять числятся пропавшими.
Кораблекрушения, связанные с перегрузкой, превышением скорости и плохим обслуживанием судов регулярно происходят в Нигерии. Так, в октябре прошлого года в результате двух таких происшествий погибли не менее 80 человек.
14 декабря в проливе Ла-Манш у берегов Великобритании затонула лодка, на борту которой были около 50 мигрантов. Погибли четверо человек.