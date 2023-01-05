Глава ШОС Мин: страны организации готовы создать условия для решения кризиса на Украине

Страны Шанхайской организации сотрудничества готовы создать условия для надлежащего решения кризиса на Украине. Этой информацией во время беседы с РИА Новости поделился генсек ШОС Чжан Мин.
По его словам, страны организации объединяются на основе общих ценностей. Члены ШОС также разделают одинаковые или близкие позиции по большому числу важных международных и региональных вопросов.
Чжан Мин при этом добавил, что организация после начала украинского кризиса уделяла конфликту большое внимание. ШОС также поддерживала намерение стран двигаться навстречу друг другу и работать над решением разногласий.