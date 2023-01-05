Вучич: девять государств отозвали признание независимости Косово

Противостояние косовских албанцев и властей Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО в 1999 году. Тогда в состав государства входили Сербия и Черногория. В 2008 году лидеры албанцев провозгласили независимость республики Косово, которую Сербия не признала на сих пор.