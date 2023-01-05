Французы «вышли из себя» из-за решения Макрона поставить бронетехнику Киеву

Читателям французского Le Point не понравилось решение президента Франции Эммануэля Макрона поставить Украине бронемашины AMX-10RC.
Французы считают, что их лидер может лгать украинцам, как он это делал со своим народом на протяжении семи лет. Жители сами страдают от того, Макрон постоянно все отдает.
Некоторые читатели добавили, что президенту Франции стоит помогать бизнесменам и пенсионерам, а не давать Киеву огромное количество военной техники. Макрона призвали перестать изображать из себя миллиардера, которым он не является, и направить деньги на снижение стоимости топлива.