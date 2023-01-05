Белый дом: Вашингтон продолжает обсуждать вопрос обмена заключенными с Москвой

Вашингтон находится в диалоге с Москвой по вопросу обмена заключенными. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби,.
Чиновник отметил, что не намерен разглашать детальную информацию по этой теме. Кирби также прокомментировал возможность возвращения морского пехотинца Пола Уилана. По его словам, американские власти будут вести переговоры с РФ по этому вопросу вне публичного поля.
Военнослужащий Пол Уиллан, обвиненный в шпионаже, находится в исправительной колонии в Мордовии. Ранее президент Джо Байден заявлял, что хотел бы обменять его, но Москва ответила на это требование отказом.