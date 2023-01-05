Байден: в США обсуждают возможность поставок БМП Bradley Украине

Глава Белого дома Джо Байден подтвердил, что США рассматривают возможность отправки БМП Bradley Украине. Об этом сообщил пресс-пул президентской администрации.
Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, ведется ли обсуждение возможности поставки боевых машин Bradley Киеву. БМП предназначены для транспортировки пехоты и перевозки разведчиков.
Информационное агентство Bloomberg в конце декабря сообщало, что Вашингтон рассматривает возможность передачи БМП Киеву, но пока не принял окончательное решение.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что содержащие вооружение для Украины грузы будут законной целью для РФ. В министерстве также заявили, что, поставляя оружие на Украину, страны НАТО «играют с огнем».