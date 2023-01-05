Заявление внука генерала Шарля де Голля Пьера о «заговоре» Запада против России показало истинные настроения европейцев. Об этом заявил политик и афроамериканский правозащитник Аджаму Барака.
Позиции Пьера де Голля и других европейцев «отражают растущий консенсус в отношении того, что Европу втянули» в конфликт с Россией, отметил политик. По его словам, «пропагандистское оружие» США в то же время продвигает идею западного единства против России.
Внук политика и генерала Шарля де Голля в конце декабря раскритиковал страны Запада за санкционное давление на Россию. Поддержание хороших отношений с Москвой должно быть обязанностью Брюсселя во имя сохранения мировой стабильности, считает он.