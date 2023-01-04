Серия взрывов прогремела в Харьковской области

В Харьковской области прозвучали взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.
Еще утром 4 января по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Ранее она звучала в Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, сирену было слышно и в Запорожской области.
Воздушная тревога не всегда говорит об ударах по городам. Ее также включают в то время, когда их можно только ожидать. Сирена может прозвучать во время взлета истребителей, в которых находятся ракеты.