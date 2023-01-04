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Серия взрывов прогремела в Харьковской области

Происшествия
Серия взрывов прогремела в Харьковской области

В Харьковской области прозвучали взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.

Еще утром 4 января по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Ранее она звучала в Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, сирену было слышно и в Запорожской области.

Воздушная тревога не всегда говорит об ударах по городам. Ее также включают в то время, когда их можно только ожидать. Сирена может прозвучать во время взлета истребителей, в которых находятся ракеты.

#тревога #Украина #Сирена