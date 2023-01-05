Новгородская улица Петербурга оказалась в клубах пара из-за аварии на теплосетях

Очередная коммунальная авария произошла в Петербурге в среду, 4 января. На Новгородской улице прорвало трубу, из-за чего все вокруг заволокло паром.
Специалисты уже прибыли на место и устраняют последствия поломки. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заявили, что горячую воду в домах, которые находятся в зоне аварии, отключать не будут, сообщает «78 | НОВОСТИ».
Отопление проходит по резервной схеме. В некоторых строениях оно может быть ограничено. Специалисты планируют завершить работы к вечеру 15 января.
Состояние петербургских теплосетей уже не первый год остается печальным. Однако глава города Александр Беглов не торопится решать эту проблему.