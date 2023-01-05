Белый дом: Вашингтон может согласовать дополнительные поставки HIMARS Киеву в будущем

Соединенные Штаты могут согласовать дополнительные поставки РСЗО HIMARS в рамках военной помощи Украине. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге.
Он отметил, что Вашингтон как поставлял ВСУ различные оружейные комплексы, так и продолжит это делать. По его словам, западное оружие Киев использует в целях «самообороны».
«И да, это включает в себя HIMARS в прошлом и вполне может включать еще больше HIMARS в будущем», – заявил Кирби.
Чиновник также прокомментировал украинские удары по Макеевке, совершенные с помощью американских систем HIMARS. Кирби подчеркнул, что именно это в США называют «огнем на большую дальность».