Украинская армии бросила польских наемников, попавших под обстрел под Марьинкой. Это стало известно из перехваченных радиопереговоров.
Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал в своем Telegram-канале радиоперехваты переговоров. Польские наемники жалуются, что несут огромные потери, а украинская армия бежит без предупреждения, бросая своих побратимов умирать на поле боя.
Кроме того, поляки отмечают, что украинское командование отказывается их эвакуировать и не отвечает на радиосообщения. Вместо этого ВСУ ведут по ним минометный огонь. Из 120 наемников осталось не более 30 человек.