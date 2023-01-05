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AFP: Макрон намерен передать ВСУ бронеавтомобили AMX-10RC

Политика
AFP: Макрон намерен передать ВСУ бронеавтомобили AMX-10RC

Киев получит в свое распоряжение бронированные автомобили AMX-10RC от Парижа. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает AFP.

«Президент заявил о желании усилить военную помощь, уже оказанную Киеву», – отметили в Елисейском дворце.

AMX-10RC является тяжелым бронеавтомобилем французского производства. Его также нередко относят к колесным танкам.

Ранее в МО Франции заявили, что отправили ВСУ шесть гаубиц TRF1 калибром 155-мм и два комплекса противовоздушной обороны Crotale. Также на вооружение Киева встали 18 артиллерийских установок Caesar.

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