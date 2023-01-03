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Посол Анголы да Силва Кунья: Запад «побежал в Африку» за ресурсами на фоне украинского конфликта

Политика
Посол Анголы да Силва Кунья: Запад «побежал в Африку» за ресурсами на фоне украинского конфликта

Запад нашел «источник» полезных ископаемых. Такое заявление сделал посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что с началом украинского конфликта на мировой арене многое изменилось. По этой причине Запад «побежал за ресурсами» в Африку.

Страны континента все чаще становятся гостями саммитов в Европе и США.

«И мы, и они знаем, что многие полезные ископаемые находятся именно в Африке», — говорится в комментарии посла.

Ранее стало известно о желании Европы заменить российский газ африканским. Да Силва Кунья предупредил о последствиях такого решения. Замена может серьезно повлиять на экономику ЕС.

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