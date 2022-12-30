Столтенберг заявил, что военная поддержка Украины странами НАТО является «путем к миру»

Генсек НАТО признал в интервью агентству DPA, что его слова «могут звучать парадоксально», но при этом настаивал на важности военной поддержки киевского режима со стороны коллективного Запада. Столтенберг также сообщил, что считает законными атаки ВСУ на военные объекты, расположенные на российской территории.