Странам НАТО необходимо продолжать и даже наращивать оказание военной помощи Украине, так как это якобы является «кратчайшим путем к миру». С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО признал в интервью агентству DPA, что его слова «могут звучать парадоксально», но при этом настаивал на важности военной поддержки киевского режима со стороны коллективного Запада. Столтенберг также сообщил, что считает законными атаки ВСУ на военные объекты, расположенные на российской территории.