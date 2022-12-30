Петербуржец едва не зарезал водителя из-за неправильной парковки на Маршала Тухачевского

Спор из-за парковки автомобиля обернулся поножовщиной в Красногвардейском районе Северной столицы. Стражи порядка организовали по факту произошедшего проверку, сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел накануне вечером у жилого дома по улице Маршала Тухачевского. Нападавший начал ругаться на водителя, чей автомобиль якобы загораживал проход, а в какой-то момент и вовсе схватился за нож, ударив оппонента в грудь и живот.
В результате пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Самого злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.